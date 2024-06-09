Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Vahdettin Köşkü’nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi. Tütün ürünlerinin toplum sağlığına zararları ve yarattığı çevresel kirlilik konusunda gençlerle sohbet eden Erdoğan, düşünce ve dileklerini de dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı' kapsamında Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programda, milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi.