Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de tören

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, katılımcıları selamladı.
Törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.
Bu tarihi günde Emine Erdoğan siyah bir takım tercih ederken, kıyafetini ise oldukça büyük bir ay-yıldızlı broşla tamamladı.
Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile eşi Mihriban Aliyeva (sol 2), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de törende yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene gelen devlet başkanları ve başbakanlarla tek tek selamlaştı.
Törenden fotoğraflar...