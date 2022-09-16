Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 00:47 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 09:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.
Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.
Erdoğan zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.
Ağaç dikme töreninin ardından Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.
Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti.
Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katılacak.
Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor.
Erdoğan bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdogan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ikili görüşme yapması öngörülüyor.