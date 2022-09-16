Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katılacak.



Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor.