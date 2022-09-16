Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gittiği Özbekistan'da temaslara başladı. Erdoğan, dün akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bu sabah da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan'ın bugünkü görüşme programında Rus lider Vladimir Putin de var. Cumhurbaşkanı, görüşmelerinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 00:47 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 09:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 1

Cumhurbaşkanı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere 'ın Semerkant kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 2

Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 3

Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 4

Erdoğan zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 5

Ağaç dikme töreninin ardından Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 6

Devlet Başkanı ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 7

Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti.

Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 10

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katılacak.

'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 11

Erdoğan bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da - 12

Cumhurbaşkanı Erdogan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ikili görüşme yapması öngörülüyor.

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