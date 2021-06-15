Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan şehri Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Valilik'te görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Anlaşmanın imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Aliyev, “Türk halkının desteği bize güç verdi” derken “Türkiye’nin verdiği desteği hiç unutmayacağız” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, “Bugün ilişkilerimiz için yeni bir tarihi adım attık. Şuşa’da Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 3

Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 4

Fuzuli’den sonra Şuşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 5

Resmi karşılama töreni sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüşmelerini gerçekleştirmek için Şuşa Valiliği’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 6

Şuşa Valiliği’nde görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 7

‘KARDEŞİMİ ŞUŞA’DA SELAMLAMAK İSTİYORUM’

Anlaşmaların ardından Aliyev, “Bugün bizim için önemli bir gündür. Bütün Azerbaycan adına kardeşimi Şuşa’da selamlamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 8

‘GELECEK İŞBİRLİĞİMİZİN TEMİNATI’

Aliyev, “Müttefiklik hakkında imzaladığımız anlaşma, aramızdaki ilişkileri en yüksek seviyeye taşımıştır” ifadelerini kullanırken, “Bu anlaşma bizim gelecek işbirliğimizin teminatıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 9

‘BÜTÜN DÜNYADA SES GETİRECEK’

“Bu manzara ve Şuşa’dan verilen mesajlar bütün dünyada ses getirecek” diyen Aliyev, “Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 10

‘TÜRK HALKININ DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ’

Anlaşmanın imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Aliyev, “Türk halkının desteği bize güç verdi” derken “Türkiye’nin verdiği desteği hiç unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 11

KARS ANLAŞMASI'NA ATIFTA BULUNULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 12

‘VERDİĞİMİZ SÖZÜ BUGÜN YERİNE GETİRMİŞ OLUYORUZ’

Aliyev’in ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Daha önce verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş oluyoruz” derken, “Buranın gerçek sahipleri evlerine ve meskenlerine dönsün diye her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ermenistan uzatılan dayanışma elini tutmalı” derken, "Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 14

'TİCARET HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOKİ ile birlikte burada atmayı planladığımız adımlar var” derken “İkili ticaretimizde önemli adımlar attık. 2023 yılı için ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 15

ŞUŞA'DA BAŞKONSOLOSLUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ilişkilerimiz için yeni bir tarihi adım attık. Şuşa’da Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 16

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

"Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 17

"Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 18

"Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 19

"Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 20

"Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 21

Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 22

"Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 23

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 24

"Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 25
Şuşa Beyannamesi'nde tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 26

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN DİĞER KARELER..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 28
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 34
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 47
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı - 51

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