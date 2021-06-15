Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 13:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
Fuzuli’den sonra Şuşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Resmi karşılama töreni sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüşmelerini gerçekleştirmek için Şuşa Valiliği’ne geçti.
Şuşa Valiliği’nde görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi’ni imzaladı.
Anlaşmaların ardından Aliyev, “Bugün bizim için önemli bir gündür. Bütün Azerbaycan adına kardeşimi Şuşa’da selamlamak istiyorum” dedi.
Aliyev, “Müttefiklik hakkında imzaladığımız anlaşma, aramızdaki ilişkileri en yüksek seviyeye taşımıştır” ifadelerini kullanırken, “Bu anlaşma bizim gelecek işbirliğimizin teminatıdır” şeklinde konuştu.
“Bu manzara ve Şuşa’dan verilen mesajlar bütün dünyada ses getirecek” diyen Aliyev, “Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Aliyev, “Türk halkının desteği bize güç verdi” derken “Türkiye’nin verdiği desteği hiç unutmayacağız” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.
Aliyev’in ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Daha önce verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş oluyoruz” derken, “Buranın gerçek sahipleri evlerine ve meskenlerine dönsün diye her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ermenistan uzatılan dayanışma elini tutmalı” derken, "Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOKİ ile birlikte burada atmayı planladığımız adımlar var” derken “İkili ticaretimizde önemli adımlar attık. 2023 yılı için ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ilişkilerimiz için yeni bir tarihi adım attık. Şuşa’da Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz” dedi.
"Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder"
"Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir"
"Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar"
"Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler"
"Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak"
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
"Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler"
Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.
"Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"