Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerli ve milli otomobil TOGG'un test sürüşünü gerçekleştirdiği anları ve "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 2

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 4

Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg aracıyla fotoğraflarını paylaşarak, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 12
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg - 17

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER