Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg'un direksiyonunda: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.
Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.
Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg aracıyla fotoğraflarını paylaşarak, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." mesajını paylaştı.