Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu. Türk askerlerine seslenen Erdoğan, "Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adletmeyin. Burada aziz milletimizin bir temsilcisi olarak yer alıyorsunuz" dedi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 15:51 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 1

Cumhurbaşkanı , Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 2

Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 3

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 4

"Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde ilerletmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 5

Köklü bağlantılarımız olan Katar'ın milletimizin yerinde ayrı bir yeri vardır. 15 Temmuz'da sergiledikleri dayanışmayı asla unutamayız. Spekülatif ataklarda da daima yanımızda olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 6

Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayii olmak üzere birçok yatırımı bulunuyor. 'nin ihracat eksenli büyümesine katkı sağlayan Katarlı kardeşlerimize gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret - 7

Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adletmeyin. Burada aziz milletimizin bir temsilcisi olarak yer alıyorsunuz. "

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