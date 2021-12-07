Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 15:51 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.
Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
"Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde ilerletmeye çalışıyoruz.
Köklü bağlantılarımız olan Katar'ın milletimizin yerinde ayrı bir yeri vardır. 15 Temmuz'da sergiledikleri dayanışmayı asla unutamayız. Spekülatif ataklarda da daima yanımızda olmuştur.
Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayii olmak üzere birçok yatırımı bulunuyor. Türkiye'nin ihracat eksenli büyümesine katkı sağlayan Katarlı kardeşlerimize gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz.
Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adletmeyin. Burada aziz milletimizin bir temsilcisi olarak yer alıyorsunuz. "