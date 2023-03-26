Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.