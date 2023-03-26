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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı "Kızılelma" ile fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 3

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" paylaşımı - 6
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