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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Paylaşılan belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialarla ilgili dün Marmara Üniversitesi bir açıklama yayımlayarak Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı sonucuyla okula resmen kayıt yaptığını ve 1981'de mezun olduğunu duyurmuştu.

Bugün de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddialara belgelerle yanıt verdi.

İLGİLİ HABER: Marmara Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 2

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde yayımlanan belgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8345 diploma numarasıyla Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, 1980-81 dönemi mezunlarının olduğu listede de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 4

Belgeler arasında Erdoğan'ın 1974 yılında 'Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi' de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 5

1981 yılında Askerlik Şube Başkanlığına gönderilen Erdoğan'ın geçici mezuniyet belgesine ilişkin yazışma.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 6

Erdoğan'ın el yazısıyla Dekanlığa yazdığı dilekçe.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım - 8
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