Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması | İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialarla ilgili dün Marmara Üniversitesi bir açıklama yayımlayarak Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı sonucuyla okula resmen kayıt yaptığını ve 1981'de mezun olduğunu duyurmuştu.

Bugün de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddialara belgelerle yanıt verdi.

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