Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 500 drone ile gösteri

Muhittin Böcek şöyle devam etti:

"Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz' diyen Atamızın en büyük devrimi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi heybetli ve bir o kadar da genç ve dinamik. Sevgili Alanyalılar ve sevgili gençlerimiz, Atamızın dediği gibi yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Yorulduğunuzda, umutsuzluğa kapıldığınızda hatta vazgeçmek üzere olduğunuzda aklınıza 100 yıl öncesini getirin. Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünün. İşte o an Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda olduğunu anlayacaksınız, göreceksiniz. Yörük evladı Muhittin olarak doğduğum bu topraklarda bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşınızdayım; bunun adıdır Cumhuriyet. Ölüme en yaklaştığım anda hastane koridorlarında bu toprakların yetiştirdiği doktorun 'Kurtaracağız' inadıdır Cumhuriyet. Alanya'da sebze meyve yetiştirmek için ter döken çiftçidir Cumhuriyet. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Sözlerimi Cumhuriyetimizin en önemli şairlerinden Behçet Kemal Çağlar'ın çok sevdiğim sözüyle tamamlamak istiyorum; Ne senden geçeriz ne senin eserinden. Ne Atamızdan geçeriz ne de Cumhuriyet’ten. Yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza kadar Cumhuriyet. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet’le kalın, Atatürk ile kalın. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk’üm diyene."