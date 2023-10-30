Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği nokta ise Anıtkabir oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 2

Anıtkabir, dün ziyaretçi rekoru kırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 3

Bu ziyaret sayısıyla yeni bir rekor kırılmış oldu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 4

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Cumhuriyet’imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.”
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 5
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 6
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor - 7
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