Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği nokta ise Anıtkabir oldu.