Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Yaşlıların oranı ilk kez çift hanede
Türkiye’de yaşlı nüfusün toplam nüfusa oranı ilk kez yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaşırken, Türkiye nüfusunun yüzde 26’sını oluşturan çocuk nüfusu, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935’ten itibaren en düşük veri oldu. Bu verilerle birlikte; Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre çok yaşlı nüfuslu ülke statüsünde yer almaya başladı.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377’ye çıktı.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlandığı 2023’te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2’ye çıkarak cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.İlk sayımdan bu yana nüfusu yaklaşık 6 kat artan Türkiye’de, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.