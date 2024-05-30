Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Yaşlıların oranı ilk kez çift hanede

YAŞLI NÜFUSUN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20 ile Sinop, en düşük olduğu il yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il yüzde 16,5 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.