Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera gölü, son görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Kirliliğe bağlı olarak su yosunları çoğalınca gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı. Uzmanlar önlem alınmazsa bir sonraki aşamada gölden kötü kokuların yayılacağını söylüyor..

İHA - NTV Haber 08.08.2020 - 17:39

Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 1
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki gölde kirlilikle birlikte su yosunları da çoğalınca gölün rengi değişti.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 2
Sera gölü 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluştu.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 3
Son zamanlarda oluşan kirlikik nedeniyle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri Sera Gölü'nde temizlik çalışması başlattı.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 4
Gölden 180 bin metreküp malzeme çıkarıldı.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 5
Göl eski görünümüne kavuştu, ancak aradan geçen 10 ayın ardından göl yeniden kirlendi.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 6
Kirliliğin en büyük nedeni Sera gölünü besleyen derelere 25 mahallenin kanalizasyonunun karışması.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 7
Uzmanlar önlem alınmazsa gölün kötü koku yayan bir bataklık haline geleceğini söylüyor.
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 8
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 9
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 10
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 11
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 12
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 13
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 14
Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı - 15

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