Trabzon'daki gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera gölü, son görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Kirliliğe bağlı olarak su yosunları çoğalınca gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı. Uzmanlar önlem alınmazsa bir sonraki aşamada gölden kötü kokuların yayılacağını söylüyor..
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İHA - NTV Haber 08.08.2020 - 17:39
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki gölde kirlilikle birlikte su yosunları da çoğalınca gölün rengi değişti.
Sera gölü 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluştu.
Son zamanlarda oluşan kirlikik nedeniyle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri Sera Gölü'nde temizlik çalışması başlattı.
Gölden 180 bin metreküp malzeme çıkarıldı.
Göl eski görünümüne kavuştu, ancak aradan geçen 10 ayın ardından göl yeniden kirlendi.
Kirliliğin en büyük nedeni Sera gölünü besleyen derelere 25 mahallenin kanalizasyonunun karışması.
Uzmanlar önlem alınmazsa gölün kötü koku yayan bir bataklık haline geleceğini söylüyor.
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