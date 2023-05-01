DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DAEŞ'in sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 1

SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DAEŞ'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 2

''TESLİM OL'' ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "Teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 3

ÖZEL EKİP, BAHÇE DUVARI VE KAPILARI PATLATTI

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 4

''İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI''

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 5

OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 6

DAEŞ'E 2013'TE KATILMIŞ

Terör örgütü DAEŞ'e 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 7

GEÇEN YIL SÖZDE YENİ HALİFE İLAN EDİLMİŞTİ

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DAEŞ'in önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 8
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 9
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 10
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 11
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 12
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 13
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 14
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 15
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 16
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 17
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 18
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 19
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 20
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 21
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 22
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 23
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 24
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 25
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 26
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 27
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 28
DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları - 29
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