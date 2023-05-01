DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları

SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DAEŞ'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.