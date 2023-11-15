Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı
Adana’da evinin damında oyun oynayan Fatma el-Ahmet Risvadi, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Küçük Fatma’nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklanan Süleyman Bayram ile İmam Gür, sorguda birbirlerini suçladı. Kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için tabancalar incelemeye alındı.
Adana’da damda oyun oynayan yabancı uyruklu Fatma, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
Olay, 30 Ekim’de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak’ta meydana geldi.
Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Süleyman Bayram ile İmam Gür, birbirlerine tabanca ile ateş açtı.