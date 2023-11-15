Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı

Adana’da evinin damında oyun oynayan Fatma el-Ahmet Risvadi, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Küçük Fatma’nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklanan Süleyman Bayram ile İmam Gür, sorguda birbirlerini suçladı. Kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için tabancalar incelemeye alındı.

Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı - 1

Adana’da damda oyun oynayan yabancı uyruklu Fatma, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Olay, 30 Ekim’de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak’ta meydana geldi.

Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Süleyman Bayram ile İmam Gür, birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

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Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı - 2

Bu sırada evin damına oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmet Risvadi’nin boynuna kurşun isabet etti.

Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, 4 Kasım’da yaşamını yitirdi.
Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı - 3

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı tespit edilen arkadaşı Haşim B.’yi yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları tabancalar ele geçirildi.

Tabancalar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.
Damda oynayan Fatma’yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı - 4

Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram ile Gür, sorgularında birbirlerini suçlayarak, Fatma’yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü.

İşlemleri sonrası Bayram ile Gür tutuklanırken, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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