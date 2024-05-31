Damla Dakım cinayetinin 7 yaşındaki tanığı konuştu: “Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim”
Konya’da dini nikahla birlikte yaşayan Damla Dakım’ı 47 yerinden bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş’in yargılandığı davada çiftin kızı Ş.G. tanık olarak dinlendi. Tartışma sırasında ağlamaya başlayınca babasının kendisini dışarı çıkardığını anlatan 7 yaşındaki çocuk, “Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. O beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum, o benim babam değil.” dedi.
Konya’da Damla Dakım isimli kadını 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş’in yargılanmasına dün devam edildi.
Olay, geçen yıl 14 Eylül’de saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak’ta meydana geldi.
Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.Tartışma büyüyünce Neşet Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp, kaçtı.