Damla Dakım cinayetinin 7 yaşındaki tanığı konuştu: “Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim”

“BABAMIN, ANNEMİ BIÇAKLAMASINI İZLEDİM”

Babasının, annesini nasıl gözlerinin önünde öldürdüğünü anlatan Ş.G, ifadesinde, “Biz annemle halamda yaşıyorduk. Babam hapisten izinli olarak geldi. Babama bir telefon geldi. Konuştuktan sonra annemle tartıştı. Annem o sırada bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam benim saçımdan tutup dışarı sürükledi. Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti. Ama o beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum, o benim babam değil.” ifadelerini kullandı.