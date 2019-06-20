Darbe planlayıcıları için karar (Genelkurmay çatı davası)
ntv.com.tr
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında kararlar açıklanmaya başladı. Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Örgüt elebaşı Gülen dahil 13 kişinin de dosyasının ayrılmasına karar verildi.
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1Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk
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2Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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3Darrbe girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski korgeneral İlhan Talu: Ağırlaştırılmış müebbet
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4FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.
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5Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli
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6TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış: Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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7Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis