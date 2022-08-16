Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde farkındalık yaratmak amacıyla plaja 10 tonluk nesli tehlike altında olan orfoz heykeli yerleştirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 22:23

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 1

Muğla'nın ilçesinde plaja nesli tehlike altında olan orfoz heykeli yerleştirildi.

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 2

Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e orfoz heykeli yaptırıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki orfozun, 10 tonluk heykeli Kumluk Plajı'nda denize konuldu.

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 3

Belediye Başkanı Gürsel Uçar, orfozun korunması gerektiğini, balığı gelecek nesillere emanet edebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 4

Orfozun kıymetli bir balık türü olduğunu vurgulayan Uçar, "Denizlerimizde yok olmaması, yaşatılması ve korunması adına heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum." dedi.

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 5
Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi - 6

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