Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı'

Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan 'kırmızı su' dikkat çekti. İşte uçaklardan atılan sudaki kırmızı rengin nedeni...

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 13:56

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 1

Muğla 'te 21 Haziran'da çıkan orman yangını üçüncü günde büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

Datça'da 13 Temmuz'da başlayan orman yangını da 24 saat sonra kontrol altına alındı. 

Uçaklardan atılan sudaki 'kırmızı renk' ise merak konusu oldu.

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 2

Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan suya kırmızı rengini veren ürünün ''Neuvatec PW82'' olduğu açıklandı. 

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 3

Ürün; orman yangınlarının geciktirilmesi, durdurulması, söndürülmesi ve soğutulması amacıyla hava araçları için özel olarak geliştirildi.

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 4

Ayrıca ürün, gübre temelli olduğu için yangın sonrasında toprağın beslenmesini de sağlıyor.

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 5

Ürünün yüzde 100 'den tedarik edilen hammaddelerle Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söylendi.

Datça'daki yangın: Uçaktan atılan su neden 'kırmızı' - 6

Herhangi bir afet durumunda üretim için hammadde sıkıntısı bulunmadığı da açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER