Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi
Zeytinburnuspor'a yıllarca ev sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu, 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale geldi. Stadyumun bulunduğu 42 bin metrekare arazi, 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Zeytinburnu Belediyesi'nin açtığı dava 9 yıldır devam ederken stadyum uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.
Telsiz Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Stadyumu, 1984 yılından 2014 yılına kadar Zeytinburnuspor'a ev sahipliği yaptı.