Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi

Zeytinburnuspor'a yıllarca ev sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu, 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale geldi. Stadyumun bulunduğu 42 bin metrekare arazi, 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Zeytinburnu Belediyesi'nin açtığı dava 9 yıldır devam ederken stadyum uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 1

Telsiz Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Stadyumu, 1984 yılından 2014 yılına kadar Zeytinburnuspor'a ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 2

Stadyumun üzerinde bulunduğu 42 bin metrekarelik arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na verildi.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 3

Arazinin vakıfa verilmesiyle birlikte, Zeytinburnu Belediyesi, arazinin tekrar kendilerine tescil edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 4

Belediye, 2020 yılında davayı kazandı ancak Cennet Mekan Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 5

DUVAR ÖRÜLDÜ

16 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip olan stadyum ise 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale gelirken uyuşturucu bağımlılarının da meskeni oldu.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 6

Kaderine terk edilen stadyumun yıkılan duvarlarından içeri girişlerin engellenmesi için belediye tarafından yeniden duvar örüldü.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 7

"DIŞARIDAN GÜZEL GÖRÜNÜYOR, İÇERİSİ HARABE" 

16 Yıl Zeytinburnuspor Kulübünde futbol oynayan Cahit Kesler, "Zeytinburnuspor, tarihi geçmişi olan bir kulüp. Süper Lig'de 3 dönem yer aldı. 2010 yılından sonrada amatör kümede yer alıyor. Zeytinburnu Stadyumu 1994 yılında toprak sahadan çim sahaya dönüştü, takım o zaman profesyonel lige çıktı. Daha sonra stadın tribün kısmı inşa edildi. İnşatı ile birlikte stad İstanbul'un en iyi statlarından biri oldu. 16-17 bin kapasiteli bir stadyum, İstanbul'un saha sorunu için ideal bir yer." dedi.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 8

"Stadyum 2010 yılında bir darbe yedi, darbe ile birlikte kullanılmaz hale geldi. 2008 yılında itfaiyeyi içine sokarak stadyumu terk ettiler." ifadelerini kullanan Kesler, "Federasyon 2010 yılından sonra maç vermeyerek, stadyum atıl duruma geldi. 5-6 yıldır etrafını boya badana yaptılar, dışarıdan güzel gözüküyor ama içerisi harabeye dönmüş." dedi.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 9

"1999 SEÇİMİNDEN SONRA KULÜBÜN DÜŞÜŞÜ BAŞLADI"

Zeytinburnuspor Yöneticilerinden Yılmaz Çam, stadyımun Ermeni Vakfı'ndan izin alınarak yapıldığını dile getirdi.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 10

"Ermeni Vakfı, buraya yeşil alan ve spor tesisi yapılmasına izin vermişti. 1999 belediye seçiminden sonra bu stadyum da bu kulübün düşüşü başladı." diye konuşan Çam, "Tahmini 2012 yılına kadar burada futbol oynanıyordu. Biz daha önceki senelerde girişimde bulunduk, çim saha olarak amatör kulüplere verin dedik lakin depreme dayanıksız denildiği için önce kabul edildi, sonra edilmedi. Son aldığım bilgiye göre 1 ay içinde yıkılıp yenisi yapılacak diye Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan söz aldı arkadaşlarımız." diye konuştu.

Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 11
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 12
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 13
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 14
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 15
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 16
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 17
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 18
Davalık olan Zeytinburnu Stadyumu kaderine terk edildi - 19
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