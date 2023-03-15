Denemek için eken üretici sıra dışı büyüklükte bergamot yetiştirdi

"TANESİ 1 KİLO 200 GRAM GELEN VAR"

Deneme için diktiği ağaçtan sıra dışı büyüklükte meyveler aldığını ve üretimi geliştirmek istediğini ifade eden üretici Şaban Yılmaz, "Bir ağaç diktim meyvesini aldım, verimi çok güzel. Bergamotu biz ot sanıyorduk, yoksa limon türündenmiş. Bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Piyasası Antalya'da var, gelip giden var, dikersen 30 yıl alma garantisi veriyorlar. Bu yıl ağacım 500 kiloya yakın meyve verdi. Tanesi 1 kilo 200 gram gelen var." dedi.