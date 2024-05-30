Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün koruma altında: Şimdi ne olacak?
Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarının ardından 16 yaşındaki kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bakanlığın gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenilirken kanunlara göre küçük kız 30 gün boyunca koruma altında kalacak. Peki şimdi ne olacak? Kanunlar ne diyor?
Eski manken Deniz Akkaya, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.