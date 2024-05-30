Deniz Akkaya'nın kızı 30 gün koruma altında: Şimdi ne olacak?

YENİ AÇIKLAMA

Akkaya, kızı için "Dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında... Doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak, anne ve babasız olmak… Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman olduğunu ve suçlamayı geri çekmek istediğini söylüyor." dediğini aktardı.