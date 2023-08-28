Denizde kaybolan Iraklı Jabbar’ın cesedi bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, önceki gün yasak olmasına rağmen denize girip kaybolan Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı'nın cansız bedeni bulundu.

Denizde kaybolan Iraklı Jabbar’ın cesedi bulundu - 1

Karasu’da yasak olmasına rağmen denize giren Irak uyruklu 28 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1’i kadın 3 kişi, denize girdi.

Ancak grup, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Cankurtaranlar ve çevredekiler 2 kişi denizden çıkarırken, Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı ise kayboldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizde kaybolan Iraklı Jabbar’ın cesedi bulundu - 2

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri Zaıdawı için arama çalışması başlattı.

Bugün, sabah saatlerinde Zaıdawı, hareketsiz halde su yüzeyinde görüldü.

Cankurtaranlar tarafından fark edilen Jabbar Al Zaıdawı kıyıya çıkarıldı.

Denizde kaybolan Iraklı Jabbar’ın cesedi bulundu - 3

Yaşamını yitirdiği belirlenen Zaıdawı’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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