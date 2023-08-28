Denizde kaybolan Iraklı Jabbar’ın cesedi bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, önceki gün yasak olmasına rağmen denize girip kaybolan Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı'nın cansız bedeni bulundu.
Karasu’da yasak olmasına rağmen denize giren Irak uyruklu 28 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1’i kadın 3 kişi, denize girdi.
Ancak grup, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Cankurtaranlar ve çevredekiler 2 kişi denizden çıkarırken, Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı ise kayboldu.