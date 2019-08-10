Denize götürdüğü kuzusuna doğum günü yaptı

1 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, burada gördüğü 10 günlük kuzuyu da satın alıp, sahiplendi. Sultan adını verdiği kuzusuna çocuğu gibi baktı.

2 Geçtiğimiz yıl denize götürüp, birlikte şezlongda güneşlendiği ve bisiklet ile otomobile bindirip gezdirdiği Sultan'a bu yıl da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 5 çocuk babası Koçak, kendine ait çiftliği, ailesiyle birlikte süsledi ve yoncadan yapılmış balyanın üzerine mum koyarak, kutlama yaptı.

3 Sultan'a çocuğu gibi baktığını belirten Ali Koçak, ''Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde Sultan'la tanıştık. Sultan'ın bizler için ayrı bir yeri var. Yeni doğduğunda onu satın aldık. Geçen yaz onu denize götürdüm, bisiklet ile gezdirdim, plajda birlikte güneşlendik..."

4 "... Bugünde 1 yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiç bir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.

5 "AİLEMİZDEN BİRİ OLDU" Sultan'a kebap dükkanının bahçesinde baktığın kaydeden Koçak, ''Sultan'a dükkanımızın bahçesinde bakıyoruz. Sosyal medyada bizim dostluğumuzu görenler merak ederek, dükkanımıza geliyorlar. Burada çok mutlu, çocuklar ile oynuyor. Beş çocuğum vardı, Sultan'la birlikte 6 çocuğum oldu. O artık ailemizden biri. Sultan'ı asla kesmeyeceğiz'' diye konuştu.

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