Denizlerde “ölümcül balık”la mücadele sürüyor | Siyanürden daha tehlikeli türün 100 bini avlandı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün denizlerdeki istilacı türlere yönelik 2020 yılında başlattığı mücadele sürüyor. Zehri siyanürden bin 200 kat daha etkili ve ölümcül olan 100 binin üstünde balon balığı avlandı. Böylece yaklaşık 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün denizlerdeki istilacı türlere karşı başlattığı mücadele sürüyor.
Hem denizler hem de iç sularda iki büyük tehdit olan hayalet av araçları ve istilacı türlerle ilgili program kapsamında pilot olarak seçilen Ankara, Konya, Van, Elazığ, Samsun, Isparta, Eskişehir, Bursa, Muğla, Antalya ve Hatay illerinde çalışmalar düzenleniyor. Çalışmalar yaz ayları boyunca devam edecek.