Denizlerde “ölümcül balık”la mücadele sürüyor | Siyanürden daha tehlikeli türün 100 bini avlandı

AKDENİZ'DE BİN CİVARINDA İSTİLACI TÜR VAR

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dünya üzerindeki 35 biyoçeşitlilik sıcak noktasından 3'üne sahip olan Türkiye, biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye'de tüm tatlı su balık türlerinden 3'te 1'i tehdit altında. Son 50 yılda 6 tür yok oldu.

Günümüzde Türkiye'nin bu eşsiz biyolojik çeşitliliğinin ciddi tehdit altında olduğu belirtilerek, özellikle sucul ekosistemlerde daha belirgin hale gelen hayalet ağlar ve istilacı türlerin sucul yaşamın sürdürülebilirliği üzerinde ciddi baskı oluşturduğu bildirildi.

Bilimsel araştırmalara göre istilacı türlerin son 50 yılda dünya ekonomisini yaklaşık 1,5 trilyon dolar zarara uğrattığı, bu zararın her yıl katlanarak arttığı bildirildi. Genel müdürlüğün açıklamasında, şimdiye kadar Türkiye denizlerinde 100 civarında, Akdeniz'de toplamda bin civarında istilacı tür kaydedildiği belirtildi.