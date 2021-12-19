Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli

Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede devam eden kar yağışı sürücüleri zorluyor, trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.