Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli

Denizli-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 05:36 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 05:46

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 1

'de kent genelinde görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 2

Kenti ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede devam eden kar yağışı sürücüleri zorluyor, trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 3

BELEDİYE VE KARAYOLLARI EKİPLERİ YOLLARI AÇIK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde yolları açık tutmaya çalışıyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 4

Gökpınar mevkisindeki E-87 kara yolunun Denizli yönünde ulaşım, mahsur kalan araçlar nedeniyle yaklaşık iki saat sağlanamadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Zaman zaman durma noktasına gelen ulaşım, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrollü şekilde güçlükle sağlanıyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 5

Trafik ekipleri, yolda kalmamaları için sürücüleri durdurarak uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 6

KENT MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Kent merkezinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda yolların kapanmaması için mücadelesini sürdürüyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 7
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 8
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 9
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 10
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 11
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 12
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 13
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 14
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 15
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 16
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 17
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli - 18

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