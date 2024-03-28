imsakiye

Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli yerel seçim sonuçları..

Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesini 321.726 alınan oy ve %50.56oy oranı ile AK Parti adayı Osman Zolan kazanmıştır.

Denizli Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
  • AK Parti 12
  • CHP 5
  • MHP 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

DENİZLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan Kimdir?


1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

DENİZLİ İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Acıpayam Seçim Sonuçları 2024
Babadağ Seçim Sonuçları 2024
Baklan Seçim Sonuçları 2024
Bekilli Seçim Sonuçları 2024
Beyağaç Seçim Sonuçları 2024
Bozkurt Seçim Sonuçları 2024
Buldan Seçim Sonuçları 2024
Çal Seçim Sonuçları 2024
Çameli Seçim Sonuçları 2024
Çardak Seçim Sonuçları 2024
Güney Seçim Sonuçları 2024
Çivril Seçim Sonuçları 2024
Honaz Seçim Sonuçları 2024
Kale Seçim Sonuçları 2024
Merkezefendi Seçim Sonuçları 2024
Pamukkale Seçim Sonuçları 2024
Sarayköy Seçim Sonuçları 2024
Serinhisar Seçim Sonuçları 2024
Tavas Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER