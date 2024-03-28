Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Denizli Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli yerel seçim sonuçları..
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesini 321.726 alınan oy ve %50.56oy oranı ile AK Parti adayı Osman Zolan kazanmıştır.Denizli Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 12
- CHP 5
- MHP 2