Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremde tarihi Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Protestan Kilisesi yıkıldı.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 1

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden birisi Hatay oldu.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 2

Medeniyetler şehri olarak da bilinen kentte birçok bina ile birlikte tarihi inanç merkezlerinin birçoğu da depremde yıkıldı.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 3

Bunlardan ikisi de Antakya ilçesinde bulunan ve Eski Antakya olarak bilinen alandaki Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Protestan Kilisesi.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 4

Hatay'daki Fransızlar döneminde elçilik ve Fransız Bankası olarak kullanılan Antakya Protestan Kilisesi, 2000 yılında Protestan Kilisesi olarak tanındı.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 5

Kilise 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Kilise, drone ile havadan görüntülendi.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 6

Depreme dayanamayıp yıkılan, yalnızca kapısı ve bir duvarı ayakta kalan bir diğer kilise de Antakya Rum Ortodoks Kilisesi.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 7

1830'lu yıllarda yapımına başlanan kilise 1872 yılındaki depremde büyük hasar gördü ve ardından yıkıldı.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 8

Yeniden inşa edilen kilise 1900 yılında ibadete açıldı. Kilisenin cadde kısmında bulunan ve deprem yıkılmayan tek yeri olan kapısında ise Osmanlıca olarak 'Sultanımız Abdülhamid'in himayesinde, bu kapıyı saygın, yüce Doğu Patriği Meletiyos inşa etti ve inşasını tarihledi. Ey kullar bu kapıdan giriniz ve şükrediniz' yazılı.

Deprem, Antakya'daki tarihi kiliseleri yıktı - 9

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