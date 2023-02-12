Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı

Yan binanın yerle bir olduğu görülürken, eşya alan vatandaşın olduğu binanın ise bir kısmının yıkıldığı kameralara yansıdı. Vatandaşın birkaç kez evin odalarına girerek, balkondan eşyaları aşağı atması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.