Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu!

Türkiye yeni depremlerle sarsıldı.
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.
Bu sarsıtıların ardından başta Kahramanmaraş'ta birçok ev yerle bir oldu.