Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 1

Türkiye yeni depremlerle sarsıldı.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 2

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 4

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 5

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 6

Bu sarsıtıların ardından başta Kahramanmaraş'ta birçok ev yerle bir oldu.

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 7
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 8
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 9
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 10
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 11
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 12
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 13
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 14
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 15
Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar: Binalar yerle bir oldu! - 16

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