Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenler, törenlerle anılıyor. Yurt genelindeki tüm okullarda bu sabah öğretmen ve öğrenciler, depremde yitirilen canları anmak için saygı duruşunda bulundu.

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 1

Türkiye geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki büyük depremde 53 binden fazla can kaybı yaşandı.

Bugün yurt genelinde depremde yitirilen canlar anılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 2

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıysa bu sabah tüm okullarda öğretmen ve öğrenciler, 1 saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı’nı okudu.

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 3

O okullardan biri de İstanbul Erkek Lisesi’ydi.

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 4

Fatih’teki İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak acılarının hala çok taze olduğunu söyledi.

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 5

Millet olarak derinden sarsıldıklarını kaydeden Yentür, genciyle yaşlısıyla, doğusuyla, batısıyla dayanışma amacıyla tek yürek olmanın bir anlık acıları dindirdiğini ifade etti.

Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 6
Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 7
Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu - 8
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