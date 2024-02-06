Deprem felaketinin birinci yılında okullarda saygı duruşu
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenler, törenlerle anılıyor. Yurt genelindeki tüm okullarda bu sabah öğretmen ve öğrenciler, depremde yitirilen canları anmak için saygı duruşunda bulundu.
Türkiye geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki büyük depremde 53 binden fazla can kaybı yaşandı.Bugün yurt genelinde depremde yitirilen canlar anılıyor.