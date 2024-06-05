Deprem kabini için ölümcül test!
Hatay'da bir firmaya ait deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi tepkiye neden oldu. Yıkımı yapan şirket çalışanları, kabinin içerisinde insan olduğunu bilmediklerini belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.
Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten bir firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu.