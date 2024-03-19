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Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile başladı. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Malatya, Adıyaman, Adana ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin kura çekimi canlı olarak AFAD'ın resmi YouTube hesabı üzerinden takip edilebiliyor.

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 1

Deprem felaketinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta başlayan kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 2

75 BİNİN ÜZERİNDE EV HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi saat 14.00 itibariyle başladı. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.



Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 3

AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURA CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi E-Devlet hak sahipliği ekranından görüntülenebilecek.

CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 4

Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak.

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 5

Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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