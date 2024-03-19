Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı

Deprem felaketinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.



Kahramanmaraş'ta başlayan kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldı.