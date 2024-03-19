Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Adana, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile başladı. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Malatya, Adıyaman, Adana ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin kura çekimi canlı olarak AFAD'ın resmi YouTube hesabı üzerinden takip edilebiliyor.
Deprem felaketinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.
Kahramanmaraş'ta başlayan kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldı.