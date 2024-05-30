Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular
İstanbul Bahçelievlerde iki yıl önce yapımı tamamlanan binanın kolonlarındaki inşaat hatası, bitişikte bulunan arsadaki hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Binada kapsamlı inceleme başlatılırken apartman sakinleri, deprem korkusundan dolayı bu yeni binayı tercih ettiklerini ancak en ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilme ihtimalinin olduğunu söyledi.
Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta bulunan bir arsada yeni bina yapımı için hafriyat çalışmalarına başlandı.
Bir süre devam eden çalışmaların ardından arsanın bitişiğindeki binada oturanlar ise kendi binalarında bulunan inşaat hatasını tespit etti.