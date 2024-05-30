Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular

İstanbul Bahçelievlerde iki yıl önce yapımı tamamlanan binanın kolonlarındaki inşaat hatası, bitişikte bulunan arsadaki hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Binada kapsamlı inceleme başlatılırken apartman sakinleri, deprem korkusundan dolayı bu yeni binayı tercih ettiklerini ancak en ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular - 1

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta bulunan bir arsada yeni bina yapımı için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Bir süre devam eden çalışmaların ardından arsanın bitişiğindeki binada oturanlar ise kendi binalarında bulunan inşaat hatasını tespit etti.

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Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular - 2

Henüz iki yıllık olan binanın temel kolonlarının çarpık olduğu ve üst-alt dengesinin bulunmadığı görüldü. Binada yaşayanlar Bahçelievler Belediyesi'ne durumu bildirip yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye teknik inceleme ekibi ve zabıta ekipleri gönderildi. Teknik ekip tarafından yapılan ön incelemede, iki yıllık binanın inşaatı sırasında hata yapıldığı tespit edilip detaylı teknik inceleme için çalışma başlatılacağı bilgisi verildi.

Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular - 3

"TAŞINIRKEN, YENİ OLDUĞU İÇİN SAĞLAM BİNA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Binada kiracı olarak kalan Meryem Taşoğlu, "Biz eski binamız kötü olduğu için, sonuçta büyük bir deprem olacak bunu hepimiz biliyoruz, buraya taşındık. Taşınırken de sorgulamıştım ama yeni olduğu için sağlam bir bina olduğunu söylediler bize." dedi.

Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular - 4

Kazı esnasında yandaki temelin altında kalan kısmın aslında sorunlu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Taşoğlu, "Kolonun yarısı dışta kalıyor ve bu bir sorun teşkil ediyor aslında. En ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilme ihtimali söz konusuymuş. Bununla ilgili ev sahibimize ulaştık ama şu an kendisi bize ulaşamadı. Müteahhitle de ilgili statik projeleri almak için başvurduk ama henüz kendisine de ulaşamadık." dedi.

Binalarındaki sorunu hafriyat ekipleri sayesinde fark ettiklerini ifade eden Taşoğlu, "Sabah kendilerine de söyledim, bizim için bir tehlike oluşturuyorsa durmalarını istedim ama etmediğini söylediler ve devam ettiler çalışmaya. Aslında onların da bir suçu yok, kendi işlerini yapıyorlar ve bu sorunu ortaya çıkaranlar da onlar. Bu yapılış aşamasında altta kalan kısım çapraz bir şekilde gelmiş, düz gelmesi gerekiyormuş. Bunu yapan kalfa sorunlu yapmış ve inşaat firması da denetlemediği için böyle bir sorun ortaya çıkmış. Şu an 7 aile yaşıyor, çoğunda çocuklu aileler de var. En üst katında biz yaşıyoruz, orası tek daire üzerine. Bu fotoğraf Whatsapp grubuna atıldıktan sonra herkes taşınmayı düşündü. Bununla ilgili toplantı yapmaya karar verdiler." diye konuştu.

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