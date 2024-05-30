Deprem korkusundan taşındıkları yeni binanın kolonunu görünce şok oldular

Kazı esnasında yandaki temelin altında kalan kısmın aslında sorunlu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Taşoğlu, "Kolonun yarısı dışta kalıyor ve bu bir sorun teşkil ediyor aslında. En ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilme ihtimali söz konusuymuş. Bununla ilgili ev sahibimize ulaştık ama şu an kendisi bize ulaşamadı. Müteahhitle de ilgili statik projeleri almak için başvurduk ama henüz kendisine de ulaşamadık." dedi.

Binalarındaki sorunu hafriyat ekipleri sayesinde fark ettiklerini ifade eden Taşoğlu, "Sabah kendilerine de söyledim, bizim için bir tehlike oluşturuyorsa durmalarını istedim ama etmediğini söylediler ve devam ettiler çalışmaya. Aslında onların da bir suçu yok, kendi işlerini yapıyorlar ve bu sorunu ortaya çıkaranlar da onlar. Bu yapılış aşamasında altta kalan kısım çapraz bir şekilde gelmiş, düz gelmesi gerekiyormuş. Bunu yapan kalfa sorunlu yapmış ve inşaat firması da denetlemediği için böyle bir sorun ortaya çıkmış. Şu an 7 aile yaşıyor, çoğunda çocuklu aileler de var. En üst katında biz yaşıyoruz, orası tek daire üzerine. Bu fotoğraf Whatsapp grubuna atıldıktan sonra herkes taşınmayı düşündü. Bununla ilgili toplantı yapmaya karar verdiler." diye konuştu.