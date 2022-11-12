Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı?

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD Merkezi'nden yönettiği tatbikat kapsamında, ülke genelinde çök kapan tutun hareketi yapıldı. İşte tatbikat anında yaşananlardan kareler...

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 1

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 2

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 3

SİRENLER ÇALINMADI

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 4

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 5

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 6

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 7

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 8

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 9
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 10
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 11
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 12
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 13
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 14
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 15
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 16
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 17
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 18
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 19
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 20
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 21
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 22
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 23
Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) yapıldı: Tatbikat anında neler yaşandı? - 24

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