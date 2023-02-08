Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle, deprem bölgelerine yardım kampanyaları sürmeye devam ediyor. e-Devlet, AFAD, belediyeler ve kargo firmaları da vatandaşa yardım etmek için kolları sıvadı. Kargolar deprem bölgesine taşınacak yardımları ücret yapacaklarını açıkladı. Peki, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı nasıl gönderilir?

Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu - 1

Deprem bölgesi ihtiyaç listelerinin belli olmasıyla birlikte birçok kurum tarafından depremzedelere, deprem yardımı yapılıyor. Deprem bölgesine yapılacak olan yardımları ücretsiz taşıyacağını açıklayan PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras Kargo, götürülecek ihtiyaç listesini açıkladı. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı nasıl gönderilir?

Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu - 2

PTT DEPREM YARDIM KAMPANYASI

PTT; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini Deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu.

Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu - 3

YURTİÇİ KARGO DEPREM YARDIM LİSTESİ

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz.


Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz.

Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu - 4

ARAS KARGO DEPREM YARDIM KAMPANYASI

Deprem bölgesine desteklerinizi önemle taşıyoruz!

Aras Kargo olarak, AFAD ile koordineli şekilde, ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini ücretsiz olarak taşıyoruz.

Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu - 5

MNG KARGO DEPREM YARDIM KAMPANYASI

Depremin yaralarını beraber sarıyoruz.

Deprem bölgesine göndermek istediğiniz ihtiyaç listesindeki bireysel yardımlarınızı ücretsiz taşıyoruz.

Tüm Türkiye'deki MNG Kargo birimlerine teslim edeceğiniz 30 kg/desiye kadar olan yeni/ kullanılmamış ürünler Kızılay aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER