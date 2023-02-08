Deprem yardımı nasıl gönderilir, deprem bölgesi ihtiyaç listesi neler? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo'dan ücretsiz taşıma duyurusu

Deprem bölgesi ihtiyaç listelerinin belli olmasıyla birlikte birçok kurum tarafından depremzedelere, deprem yardımı yapılıyor. Deprem bölgesine yapılacak olan yardımları ücretsiz taşıyacağını açıklayan PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras Kargo, götürülecek ihtiyaç listesini açıkladı. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı nasıl gönderilir?