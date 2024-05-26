Depremde 150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış

ZEMİN ETÜDÜ 9 KATLIK, YAPILAN BİNA 12 KAT

Soruşturma kapsamında toplanan delil, belge, fotoğraf ve videolar bilirkişi için Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. 5 kişilik bilirkişi heyeti, yapmış oldukları inceleme ve değerlendirme sonunda hazırladıkları 40 sayfalık raporu savcılığa gönderdi. Raporda, zemin etüdüyle ilgili yapılan değerlendirme dikkat çekti. Bilirkişi raporunda zemin etüdüne göre yapının 9 katlı olması gerektiği ancak yıkılan binanın 12 katlı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Zemin etüt raporunda yapının 9 katlı inşa edileceği belirtilmiştir. Ancak yapıya ait projeler ve dosyada bulunan binaya ait ruhsatlardan yapının 2 bodrum kat, zemin kat, 8 normal kat, çatı kat olmak üzere 12 katlı olduğu ve toplam yüksekliğinin 36,4 metre olduğu anlaşılmaktadır. Zemin etüt çalışmalarının planlanmasında yapı boyutlan, yapı tipi, yapı yüksekliği, yapının bodrum katının olup olmadığı ve temel taban kotu gibi bilgilerin bilinmesi önemlidir. Zemin etüt çalışmaları bu bilgiler dikkate alınarak yapılmalıdır.