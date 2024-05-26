Depremde 150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
Kahramanmaraş merkezli depremde 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 1'i firari 3 kişi hakkında 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede, şüphelilerden Jeoloji Mühendisi Ömer Tarakçıoğlu'nun ifadesinde sitenin zemin etüdünü gözlemsel olarak yaptığını söylediği yer aldı. Depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini belirterek "Resmen ailelerimize mezar inşa edilmiş." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kahramanmaraş'ta Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu Palmiye Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkıldı. Yıkılan binalarda 150 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı, 2 kişi ise bulunamadı.
Sitenin yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada binanın müteahhitleri Hacı Ahmet Ersoy (80) ve Ali Babaoğlu (61) ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (54) hakkında gözaltı kararı verildi. Adresinde bulunamayan, aynı zamanda statik proje müellifi ve fenni mesul de olan Ali Babaoğlu hakkında 14 Şubat 2023’te yakalama kararı çıkarıldı. Diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.