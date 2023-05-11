Depremde bir bloku yıkılan az hasarlı hastane için güçlendirme çağrısı

Tutanaklara ayrıca 2012'de A Blok için verilen "depreme dayanıksız" raporu da girdi. 4 Mart'ta da Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazılarak, "Deprem Dayanıklılık Testi"nin temin edilmesi istendi.

Denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi.