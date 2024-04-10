Depremden sonra sular kesilince ortaya çıktı: 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı 4 metre kaymaya neden oldu
Elazığ’da 30 Mart günü meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Bingöl’deki su kanalında kayma ve yarıklar oluşmasına neden oldu. Bingöl Üniversitesi’nden Dr. Kenan Akbayram, “Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var. Bir fayın tetiklediği düşey hareketle bu kanallar yer çekiminin de etkisiyle aşağı yönlü hareket etmiş.” ifadelerini kullandı. Akbayram, “Buradaki esas neden belli ki deprem. Yaptığımız bazı fay haritalama çalışmalarında burada Genç Fay Zonu adını verdiğimiz veya Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel birtakım faylar var.” diye konuştu.
Elazığ’da 30 Mart’ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Bingöl’de su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu.