Depremden sonra sular kesilince ortaya çıktı: 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı 4 metre kaymaya neden oldu

“SU KANALINDA 4 METREYE VARAN YER DEĞİŞTİRMELER VAR”

Akbayram, alanın büyük bir heyelan sahası olduğunu belirterek, Elazığ’daki depremin bu heyelanı tetiklediğini söyledi.

“Su kanalında 4 metreye varan yer değiştirmeler var. Bir fayın tetiklediği düşey hareketle ilgili olarak bu kanallar yer çekiminin de etkisiyle aşağı yönlü hareket etmişler.” diyen Akbayram, bu tarz heyelanların Bingöl’de her an olabileceğini, hatta eski heyelanların da her zaman tetiklenebileceğini belirtti.

Akbayram, heyelanın oluştuğu alanda çok sayıda kaya düşmesinin de olduğunu dile getirerek, bunu normal gördüklerini aktardı.