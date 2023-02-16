Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi

Türkiye, iki yıkıcı depremle sarsıldı. Kahramanmaraş depremi birçok şehirde yıkıma yol açarken, en çok zarar verdiği Hatay'da son durum drone ile havadan görüntüledi.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 1

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 11'inci gününe girildi.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 2

Can kaybının 36 bini geçtiği depremde arama kurtarma devam ederken enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 3

Depremin en çok hasar verdiği Hatay'da enkaza dönen şehir merkezinin son hali de havadan görüntülendi.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 4

AFAD koordinesinde sahada taramaların sürdüğü şehirde, umutların kesildiği noktalarda iş makineleri ile enkazlar da tedbirli olarak çalışmayı sürdürdü.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 5

İş makinelerinin de desteğiyle her iki binadan birinin yıkıldığı şehirde enkazlar ve kentin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 6
Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 7
Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 8
Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 9
Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 10
Depremin 11. gününde harabeye dönen Hatay sokakları görüntülendi - 11

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