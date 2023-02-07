Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar...

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 10 kentte yıkıma yol açan depremlerin üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 1

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 2

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 3

9 saat arayla gerçekleşen depremin ardından 285'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşların hasarlı binalara girmemesi istendi.

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 4

3419 kişi hayatına kaybetti.

Ülkede milli yas ilan edilirken büyük can kaybı ve yıkıma neden olan depremler sonrasında yardım seferberliği başlatıldı.

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 5

İşte Türkiye'nin yıllar sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçen Kahrammaraş depremi ve etkilendiği 10 ilden çarpıcı fotoğraflar...

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 6

KAHRAMANMARAŞ

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 7
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 8
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 9

HATAY

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 10
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 11
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 12
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 13
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 14
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 15
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 16
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 17
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 18

MALATYA

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 19
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 20
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 21
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 22

ADIYAMAN

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 23
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 24
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 25
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 26

DİYARBAKIR

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 27
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 28
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 29

ADANA

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 30
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 31
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 32
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 33

GAZİANTEP

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 34
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 35
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 36
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 37
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 38
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 39
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 40
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 41
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 42

OSMANİYE

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 43
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 44
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 45

KİLİS

Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 46
Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar... - 47

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