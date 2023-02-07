Türkiye yasta | Depremin vurduğu 10 ilden çarpıcı fotoğraflar...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.
9 saat arayla gerçekleşen depremin ardından 285'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşların hasarlı binalara girmemesi istendi.
3419 kişi hayatına kaybetti.
Ülkede milli yas ilan edilirken büyük can kaybı ve yıkıma neden olan depremler sonrasında yardım seferberliği başlatıldı.
İşte Türkiye'nin yıllar sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçen Kahrammaraş depremi ve etkilendiği 10 ilden çarpıcı fotoğraflar...