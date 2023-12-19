Depremin vurduğu 11 kentte içme suyu temiz çıktı
6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin sularının mikrobiyolojik kalitesini araştırdığı laboratuvar analizlerinden iyi sonuçlar çıktı. Uzmanlar, su kirliliğinin E.coli bakterisi görülmesi durumunda çocuk ve yaşlılarda ölüme götürebilecek durumlara yol açabileceği konusunda uyarılar bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili vurmuştu.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, depremlerden etkilenen illerde, suyu, mikrobiyolojik kalitesi açısından araştırdı.