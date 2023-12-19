Depremin vurduğu 11 kentte içme suyu temiz çıktı

"HER ÖĞRENCİ KENDİ İLİNDEN NUMUNELER GETİRDİ"

Depremin ardından ilk hafta özellikle su kaynaklı çok fazla enfeksiyon ve hastalıkların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Var, "İçtiğimiz suların mikrobiyolojik kalitesi açısından deprem bir ivme oldu ve çalışmamızın ilk etabını başlattık. Depremden etkilenen illerin ilçelerinden, köylerinden, farklı semtlerini gözetecek şekilde bir planlama yaptık. 20 Nisan itibarıyla ilk örneğimizi Adana'dan aldık. Daha sonra Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya'dan gelen kendi öğrencilerimiz var. Onlar projeye dahil oldu. Örnek almayı zaten derslerden biliyorlardı. Kendi evlerinden, sokak çeşmelerinden, okullardan başlayarak illerindeki sulardan numuneler topladılar. Taşıma koşullarını, soğuk zinciri bozmadan örneklerini laboratuvarımıza getirdiler. Bu süreçte deprem bölgelerine yardıma giden sivil toplum kuruluşu üyelerinden de destek aldık. Şu ana kadar 100'e yakın örnekle çalıştık." diye konuştu.