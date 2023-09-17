Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi
Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da 100 depremzede çift, toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi. Yüz çiftin aynı anda dans etmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da evlilik hayali kuran çiftlerin hayalleri unutulmadı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, müftülüklerin ve belediyelerin iş birliğinde Reyhanlı ilçe stadyumunda düzenlenen toplu düğün töreniyle 100 depremzede çift dünyaevine girdi.