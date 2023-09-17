Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi

Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da 100 depremzede çift, toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi. Yüz çiftin aynı anda dans etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da evlilik hayali kuran çiftlerin hayalleri unutulmadı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, müftülüklerin ve belediyelerin iş birliğinde Reyhanlı ilçe stadyumunda düzenlenen toplu düğün töreniyle 100 depremzede çift dünyaevine girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 2

Toplu düğün törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, çiftlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 3

Düğün, çiftlerin toplu olarak dans etmesi ve protokol üyelerinin konuşmasıyla sürerken temsili olarak 1 çiftin nikahı kıyıldı. Genç çifte evlilik cüzdanları Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından teslim edildi.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 4

Genç çiftlere hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Masatlı, ömür boyu mutluluklar diledi.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 5

"DEPREMDEN ÇIKTIK BİR YANIMIZ BURUK"

Ahmet ve Belkıs Çağlar çifti, depremin ardından buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Belkıs "Depremden çıktık malum bir yanımız buruk, bir nebze de su serpen herkesten rabbim razı olsun. Bu hayra vesile olan herkesten rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Depremden çıktığımız için hüzünlüyüz ama çok şükür" ifadelerini kullandı.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 6

"BÖYLE BİR ORGANİZASYON OLMASA HAYATTA KAVUŞAMAZDIK"

Damat Can Bas, eşiyle mutlu olmasında vesile olanlara teşekkürlerini dile getirerek ”Rabbim razı olsun. Bizi birbirimize kavuşturduğu için. Böyle bir organizasyon olmasa hayatta kavuşamazdık. Böyle bir şey hayal edemezdik” dedi.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 7

"100 KİŞİYLE BİRLİKTE EVLENECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ"

Damat İsmail Yorut, 100 kişiyle birlikte evleneceğinin aklına bile gelmediğini belirterek ”Çok mutluyuz, rabbim devletimizden ve milletimizden razı olsun. 100 kişiyle birlikte evleneceğim aklıma gelmezdi” dedi.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 8

"BÖYLE BİR ŞEY HAYAL ETMİYORDUK"

Fatih ve Mihriban Çetin çifti, maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam oluştuğunu ifade ederek “Müftülüğümüzün düzenlediği bu evlenme programına biz de dahil olduk. 100 çiftin arasında evlenmeyi hayal etmiyorduk. Rabbim böyle bir şey nasip etti, bu mutlu günde hepimiz bir araya geldik. Maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam düzenleyip, hepimizi bir araya toplamışlar, herkese teşekkür ederim. Böyle bir düğün hayal etmemiştik, şükür mutluyuz” dedi.

Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi - 9

Oğlunun düğününe geldiğini ifade eden Hatice Tekirdağ, “Oğlumun düğününe geldik. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.

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