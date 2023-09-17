Depremzede 100 çift toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi

"BÖYLE BİR ŞEY HAYAL ETMİYORDUK"

Fatih ve Mihriban Çetin çifti, maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam oluştuğunu ifade ederek “Müftülüğümüzün düzenlediği bu evlenme programına biz de dahil olduk. 100 çiftin arasında evlenmeyi hayal etmiyorduk. Rabbim böyle bir şey nasip etti, bu mutlu günde hepimiz bir araya geldik. Maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam düzenleyip, hepimizi bir araya toplamışlar, herkese teşekkür ederim. Böyle bir düğün hayal etmemiştik, şükür mutluyuz” dedi.