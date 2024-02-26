Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor

Hatay’da yaşayan 53 yaşındaki depremzede anne Semira Kartonoğlu, 5 yıldır gece gündüz demeden sokaklardan topladığı karton ve şişeleri satıyor. Beyin kanaması geçiren kocası çalışamadığı için karton ve plastik toplayan depremzede anne, üniversitedeki 2 çocuğunu bu sayede okutuyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da, binlerce ev ve bina yerle bir oldu.

Depremin vurduğu Hatay’da yaşanan yıkım nedeniyle binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti.

Asrın felaketine Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde yakalanan Semira Kartonoğlu, depremden ailesiyle birlikte yara almadan kurtuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor - 2

53 yaşındaki Kartonoğlu’nun eşi Aladdin Kartonoğlu ise 1,5 yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle, konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor.

Kocasının yerine çalışan Semira Kartonoğlu, aile ekonomisine katkı sağlamak ve üniversitede okuyan 2 çocuğunu okutmak için gece gündüz karton ve plastik malzeme topluyor.

Biri evli diğer ikisi üniversiteye giden 3 çocuk annesi Kartonoğlu, çocuklarının geleceği için yağmur çamur demeden emek veriyor. 

Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor - 3

ÇOCUKLARI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMİYOR

Depremde yağmurda ve sokakta kaldıklarını ifade eden Semira Kartonoğlu, “Karton topluyorum, topladığım kartonları desteliyorum. Yaptığım iş çok zor. Kocam konuşmakta güçlük çekiyor ve çalışmıyor. Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum” dedi.

Kartonoğlu'nun 2 kız, 1 erkek çocuğu var. Erkek çocuğu hukuk bölümü, kız çocuğu ise kimya mühendisliği okuyor.

Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor - 4

AİLESİNİ GEÇİNDİRMEK İÇİN 5 YILDIR KARTON TOPLUYOR

Kartonoğlu, “Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Toplaması çok zor. Karton, şişe elime ne gelirse topluyorum. Sokaklarda karton varsa günde 10 kilo topluyorum ama bazen de eve boş geliyorum. Kartonları topladıktan sonra düzenleyip desteliyorum. Sonra bunları alan yere satıyorum” ifadelerini kullandı.

Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor - 5

Semira Kartonoğlu, zor bir iş yapmasına rağmen,  çocuklarına iyi eğitim vermekten mutlu ve onlardan gurur duyuyor.

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