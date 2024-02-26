Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor

53 yaşındaki Kartonoğlu’nun eşi Aladdin Kartonoğlu ise 1,5 yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle, konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor.

Kocasının yerine çalışan Semira Kartonoğlu, aile ekonomisine katkı sağlamak ve üniversitede okuyan 2 çocuğunu okutmak için gece gündüz karton ve plastik malzeme topluyor.

Biri evli diğer ikisi üniversiteye giden 3 çocuk annesi Kartonoğlu, çocuklarının geleceği için yağmur çamur demeden emek veriyor.