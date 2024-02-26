Depremzede anne kağıt satarak çocuklarını üniversitede okutuyor
Hatay’da yaşayan 53 yaşındaki depremzede anne Semira Kartonoğlu, 5 yıldır gece gündüz demeden sokaklardan topladığı karton ve şişeleri satıyor. Beyin kanaması geçiren kocası çalışamadığı için karton ve plastik toplayan depremzede anne, üniversitedeki 2 çocuğunu bu sayede okutuyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da, binlerce ev ve bina yerle bir oldu.
Depremin vurduğu Hatay’da yaşanan yıkım nedeniyle binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti.
Asrın felaketine Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde yakalanan Semira Kartonoğlu, depremden ailesiyle birlikte yara almadan kurtuldu.