Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu

“BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU”

Böbrek nakli ameliyatına giren doktorlardan, Üroloji bölümünde görev yapan Op. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu, şunları söyledi:

“Cuma akşamı bizi aradılar ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söylediler. Nakil sırası bizim merkezdeydi ve donörden organ temini için Çanakkale’ye gittik. Karaciğer, böbrek ve kornea çıkarımının ardından 30 yıllık diyaliz hastası olan İsa Bey’e cumartesi günü böbrek naklini gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu. Her şey yolunda gidiyor. Hastamız, 11 yaşından beri diyaliz tedavisi alıyor. Normalde, diyalizde hastanın yaşam ömrü kısadır. Kendisine geçmişte gayet başarılı bir tedavi uygulanmış bundan sonraki süreçte çok iyi gidecektir.”