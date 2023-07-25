Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu

Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk’ün organları, nakil için bekleyenlere umut oluyor. Ertürk’ün böbreklerinden biri, Bursa’da nakil için sırada bekleyen bir taksi şoförüne nakledildi.

Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu - 1

Bursa’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine yerleşen ve evinde eşyalarını taşıdığı sırada merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi.

Tek çocuğu olan oğlu Ata Ertürk’e sağlığında organlarının bağışlanması için vasiyette bulunan Mehmet Ertürk’ün alınan organları bağışlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu - 2

Ertürk’ün böbreği 30 yıldır diyaliz makinasına bağlı yaşayan ve 6 aydır sırada bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay’a hayat oldu.

Özel bir hastanede yaklaşık 2 saatlik başarılı operasyonun ardından yeni böbreği takılan İsa Bay, 11 yaşında yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi.

Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu - 3

“Tansiyonumu hiç düşüremediler.” diyen Bay, “Sonunda böbreklerimi kaybettim. Ben bu hastalığı 30 yıldır yaşıyorum. İki ay önce yeniden nakil işlemi için çağırmışlardı ama olmadı. Geçen cumartesi günü tekrar hastaneye çağırdılar. Böbreğin bana nakil edileceğini hissetmişti.” dedi.

Organ bağışının hayat kurtardığını belirten Bay, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu - 4

“BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU”

Böbrek nakli ameliyatına giren doktorlardan, Üroloji bölümünde görev yapan Op. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu, şunları söyledi:

“Cuma akşamı bizi aradılar ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söylediler. Nakil sırası bizim merkezdeydi ve donörden organ temini için Çanakkale’ye gittik. Karaciğer, böbrek ve kornea çıkarımının ardından 30 yıllık diyaliz hastası olan İsa Bey’e cumartesi günü böbrek naklini gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu. Her şey yolunda gidiyor. Hastamız, 11 yaşından beri diyaliz tedavisi alıyor. Normalde, diyalizde hastanın yaşam ömrü kısadır. Kendisine geçmişte gayet başarılı bir tedavi uygulanmış bundan sonraki süreçte çok iyi gidecektir.”

Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu - 5
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