Devlet ses sanatçısının böbreği, taksi şoförüne hayat oldu
Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk’ün organları, nakil için bekleyenlere umut oluyor. Ertürk’ün böbreklerinden biri, Bursa’da nakil için sırada bekleyen bir taksi şoförüne nakledildi.
Bursa’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine yerleşen ve evinde eşyalarını taşıdığı sırada merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi.
Tek çocuğu olan oğlu Ata Ertürk’e sağlığında organlarının bağışlanması için vasiyette bulunan Mehmet Ertürk’ün alınan organları bağışlandı.