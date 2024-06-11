Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı

KUR’AN-I KERİM’DE GEÇİYOR

“Allah bana yeter.” ifadesi Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 129’uncu ayetinde geçiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an-ı Kerim tefsirine göre ayette, “Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: ‘Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.’” deniliyor.