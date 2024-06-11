Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Instagram hesabında dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Bahçeli, üzerinde turkuaz bir taşın yer aldığı “Allah bana yeter.” yazılı yüzüğünü paylaştı. “Allah bana yeter.” ifadesi, Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 129’uncu ayetinde geçiyor.

Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 1

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, grup toplantısının ardından Instagram’daki hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 2

MHP lideri, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde “Allah bana yeter.” yazılı yüzüğünü paylaştı.

Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 3

Bahçeli’nin grup toplantısındaki rozeti de dikkat çekiciydi.

MHP liderinin ceketine taktığı rozette, Göktürkçe ifadelerin yer aldığı bir akıncının yer aldığı görültü.
Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 4

KUR’AN-I KERİM’DE GEÇİYOR

“Allah bana yeter.” ifadesi Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 129’uncu ayetinde geçiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an-ı Kerim tefsirine göre ayette, “Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: ‘Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.’” deniliyor.
Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 5

BAHÇELİ'NİN YÜZÜKLERİ

Klasik otomobil tutkunu olan MHP lideri aynı zamanda yüzükleriyle de biliniyor.

Bahçeli, Ayasofya’nın ibadete açılışının öncesinde üzerinde Ayasofya silueti bulunan özel tasarım bir yüzük yaptırmıştı.
Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı - 6

MHP lideri için aynı zamanda üzerinde 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarlanmıştı.

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