Devlet Bahçeli’den dikkat çekici yüzük paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Instagram hesabında dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Bahçeli, üzerinde turkuaz bir taşın yer aldığı “Allah bana yeter.” yazılı yüzüğünü paylaştı. “Allah bana yeter.” ifadesi, Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 129’uncu ayetinde geçiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bahçeli, grup toplantısının ardından Instagram’daki hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.