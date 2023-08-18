DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi ardından tercih sürecinin ayrıntıları gündeme geldi. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar paylaşılacak. Peki, DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak?

DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 1

İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Sınav değerlendirmelerinin yapılması ardından ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuz bekleniyor.

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DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 2

DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sonuçlar geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercihleri ise 24 Ağustos günü başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 3

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.

DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 4

Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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