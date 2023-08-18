DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi ardından tercih sürecinin ayrıntıları gündeme geldi. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar paylaşılacak. Peki, DGS 2023 tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak?
İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Sınav değerlendirmelerinin yapılması ardından ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuz bekleniyor.