DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken sonuç tarihi de gündeme geldi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi - 1

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılacak.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi - 2

SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi - 3

DGS SONUÇ TARİHİ

Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sonuçlara odaklandı. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi - 4

Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak.

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