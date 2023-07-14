DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken sonuç tarihi de gündeme geldi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2023 DGS sonuç tarihi...
İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılacak.