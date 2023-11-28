Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor
Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin Ç.’yi arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Genişletilen çalışmaların ikinci gününde çevre illerden de destek ekipler Şırnak’a geldi. Zelin’le birlikte suya atlayan ablası Zilan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Şırnak’ta Dicle Nehri’ne etlayan kız kardeşlerden Zelin Ç.’yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Cizre ilçesindeki Bırca Belek Park kenarında dün meydana geldi.Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., henüz bilinmeyen nedenle Dicle Nehri’ne atladı.