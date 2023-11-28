Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor

ZELİN AKINTIYA KAPILDI

Suya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Genişletilen çalışmaların 2'nci gününde, Şırnak ve Diyarbakır’dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları çalışma başlattı.

Bölgede havadan ve su altından drone taraması yapıldı. Aramalarda Zelin’e ait herhangi bir iz bulunamadı.