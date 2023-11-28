Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor

Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin Ç.’yi arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Genişletilen çalışmaların ikinci gününde çevre illerden de destek ekipler Şırnak’a geldi. Zelin’le birlikte suya atlayan ablası Zilan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor - 1

Şırnak’ta Dicle Nehri’ne etlayan kız kardeşlerden Zelin Ç.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Cizre ilçesindeki Bırca Belek Park kenarında dün meydana geldi.

Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., henüz bilinmeyen nedenle Dicle Nehri’ne atladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor - 2

Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor - 3

Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan’ı kurtardı. Sudan çıkarılan Zilan’a müdahale eden ekipler, genç kızı Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Zilan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Dicle Nehri’ne atlayan kız kardeşlerden Zelin’i arama çalışmaları sürüyor - 4

ZELİN AKINTIYA KAPILDI

Suya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Genişletilen çalışmaların 2'nci gününde, Şırnak ve Diyarbakır’dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları çalışma başlattı.

Bölgede havadan ve su altından drone taraması yapıldı. Aramalarda Zelin’e ait herhangi bir iz bulunamadı.
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