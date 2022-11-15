Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?

Ülke genelinde yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı barajlardaki su seviyeleri azalmış, birçok çiftçi ekimlerini ertelemişti. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.
Yağışların Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacağını söyleyen Çalışkan, Çarşamba akşamı Adana'da perşembe günü Mersin ve Gaziantep'te yağışların etkili olacağını söyledi.
Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak yağışların daha sonra Malatya, Elazığ ve Erzurum'da da görüleceğini belirten Çalışkan, yüksek yerlerde de kar yağışının olacağını söyledi.
İstanbul'da perşembe günü şiddetli bir lodos görüleceğini belirten NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, rüzgarın ardından şiddetli yağmurun etkili olacağını söyledi. Ilık hava dalgasından soğuk hava dalgasına geçileceği için kuvvetli bir yağışın olacağını belirten Çalışkan yağmurun gün boyu etkili olacağını söyledi.
İstanbul ile aynı zamanlarda İzmir'de de lodos ve ardından kuvvetli yağmurun etkili olması beklendiğini söyleyen Çalışkan, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığında da düşme olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.