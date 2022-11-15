Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son tahminlere göre önümüzdeki günlerde ülke genelinde yağışlar etkili olacak. NTV Meteoroloji Uzmanı Dİlek Çalışkan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bu hafta beklenen hava durumunu anlattı...

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 1

Ülke genelinde yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı barajlardaki su seviyeleri azalmış, birçok çiftçi ekimlerini ertelemişti. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 2

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 3

Yağışların Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacağını söyleyen Çalışkan, Çarşamba akşamı Adana'da perşembe günü Mersin ve Gaziantep'te yağışların etkili olacağını söyledi.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 4

Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak yağışların daha sonra Malatya, Elazığ ve Erzurum'da da görüleceğini belirten Çalışkan, yüksek yerlerde de kar yağışının olacağını söyledi.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 5

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da perşembe günü şiddetli bir lodos görüleceğini belirten NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, rüzgarın ardından şiddetli yağmurun etkili olacağını söyledi. Ilık hava dalgasından soğuk hava dalgasına geçileceği için kuvvetli bir yağışın olacağını belirten Çalışkan yağmurun gün boyu etkili olacağını söyledi.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 6

İstanbul ile aynı zamanlarda İzmir'de de lodos ve ardından kuvvetli yağmurun etkili olması beklendiğini söyleyen Çalışkan, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığında da düşme olacağını belirtti.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 7

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 8

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 9

15 KASIM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 10

16 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 11

17 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 12

18 KASIM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Dikkat! Havalar soğuyacak yağışlı hava gelecek! Bu hafta İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? - 13

19 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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