Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı)

e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak, adınıza kayıtlı hat olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İşte kendi güvenliğiniz için yapmanız gereken e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı.
Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak adınıza kayıtlı bir hat olup olmadığını kontrol edebilmek için, "https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama" ekranından kolayca güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama ekranından e-Devlet ekranına giriş yapın.
Açılan ekranda hangi GSM operatöründe kaydınız olup olmadığı açık bir şekilde gösterilecektir.