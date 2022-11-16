Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı)

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı başınıza büyük dertler açabilir. Bilgisayarınızdaki tüm kayıtlarınız, hatlarınız ve hatta kan grubunuz bile değişebilir. Konuyla ilgili hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu. İşte e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı.

Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı) - 1

e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak, adınıza kayıtlı hat olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İşte kendi güvenliğiniz için yapmanız gereken e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı.

Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı) - 2

"NUMARANIZ TERÖR EYLEMLERİNDE KULLANILABİLİR"

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı) - 3

e-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA EKRANI

e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama yaparak adınıza kayıtlı bir hat olup olmadığını kontrol edebilmek için, "https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama" ekranından kolayca güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı) - 4

1. ADIM

https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama ekranından e-Devlet ekranına giriş yapın.

Dikkat! Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılabilir (e-Devlet mobil hat sorgulama ekranı) - 5

2. ADIM

Açılan ekranda hangi GSM operatöründe kaydınız olup olmadığı açık bir şekilde gösterilecektir.

e-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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